Federer speelt na drie jaar weer op Roland Garros

,,Ik zit in een fase dat ik vooral wil genieten en ik heb ook het gevoel dat ik geen lange rustpauze hoef in te lassen. Dus ik speel Roland Garros'', zei de 37-jarige twintigvoudig grandslamwinnaar, die op zich geen fan is van gravel. Hij won Roland Garros één keer, in 2009.



In 2016 ontbrak Federer vanwege een blessure op Roland Garros. De afgelopen twee jaar sloeg hij het gravelseizoen over om zich in alle rust voor te bereiden op Wimbledon en de hardcourttoernooien.