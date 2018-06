King Roger overtuigend naar overwinning in Stuttgart

Tegen Raonic sloeg Federer in de eerste set bij 1-1 toe. Het was voor het eerst dit toernooi dat de als zevende geplaatste Canadees zijn eigen service niet wist te behouden. In het vervolg van de partij vielen geen breaks meer te noteren. Federer bleek in de tiebreak de sterkste.



Het is voor de eerste keer dat Federer het toernooi in Stuttgart op zijn naam schrijft. Vorig jaar ging de titel naar Lucas Pouille. Het Duitse ATP-toernooi werd tot en met 2014 op gravel gespeeld en kende dit jaar haar vierde editie op gras.