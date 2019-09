Federer strandt in kwartfinale US Open

Wiegman: Ik ben heel blij met deze start

0:07 Sarina Wiegman is tevreden over de manier waarop Oranje aan de EK-kwalificatiereeks is begonnen. Tegen Estland werd het vorige week 7-0 en die ruime zege werd dinsdag in Heerenveen gevolgd door een 3-0-overwinning op Turkije.