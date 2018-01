Federer tamelijk eenvoudig naar halve finale in Melbourne

Roger Federer heeft voor de veertiende keer in zijn imposante loopbaan de halve finales bereikt van de Australian Open. De Zwitserse tennisgrootheid troefde in de kwartfinales tamelijk eenvoudig de Tsjech Tomas Berdych af in drie sets: 7-6 (1) 6-3 6-4.

Federer is titelverdediger en vijfvoudig winnaar in Melbourne; hij jaagt op zijn twintigste grandslamtitel. De 36-jarige nummer twee van de wereld is de oudste bij de laatste vier sinds Ken Rosewall in 1977. Het wordt zijn 43e halve finale in een grand slam.

Berdych bracht alleen in de eerste set Federer even aan het wankelen. De 32-jarige Tsjech brak vroeg de servicegame van de Zwitser, liep uit naar een voorsprong van 5-2 en kreeg twee mogelijkheden de set uit te spelen. Maar 'King Roger' redde zich met subliem spel en won alsnog via de tiebreak. Daarna was de Zwitser superieur, getuige zijn 15 aces en 61 winners.



Na het verlies van de tweede set verdween Berdych een tijdje van de baan voor een medische behandeling. Niet duidelijk was waar de Tsjech last van had.

De twee routiniers stonden voor de 26ste keer tegenover elkaar; Federer was voor de twintigste keer de sterkste. ,,De winst van die eerste set was beslissend'', vond Federer. ,,Ik had wat geluk, was ook boos en gefrustreerd vanwege een call van de scheidsrechter en moest echt even tot mezelf komen. Daarna speelde ik erg goed.''

Federer verloor deze Australian Open nog geen set en op zijn leeftijd is dat een meevaller. ,,Vorig jaar met die vijfsetters had ik overal pijn als ik de volgende ochtend opstond. Nu sta ik op en loop vrolijk weg. Dus ik geef de voorkeur aan winnen op deze manier.''

De Zwitser treft in de halve finale de verrassend sterk spelende Hyeon Chung. Die pas 21-jarige Zuid-Koreaan rekende in zijn kwartfinale in drie sets af met de Amerikaan Tennys Sandgren. ,,Mooi om te zien dat hij doorbreekt op dit podium. Indrukwekkend hoe hij beweegt; hij doet me denken aan Novak Djokovic.''

