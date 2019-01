Federer te sterk voor Serena Williams in uniek kampioensduel

,,Mensen spreken er al lang over en nu weet ik waarom”, zei Federer na afloop. ,,Het was echt fun. Het was een eer om tegen Serena te spelen. Ze is een groot kampioene. Je merkt hoe gefocust ze is. Daar hou ik zo van bij haar. Ik was echt zenuwachtig voor haar service.”



Williams vond het ondanks de nederlaag een prachtige ervaring. ,,Jammer dat het zo snel voorbij was. Ik begon net warm te draaien”, zei ze. ,,Het was zo leuk. We zijn samen groot geworden. Toch is het na al die jaren pas de eerste keer dat we dit doen. Ik vond het supercool.”