Federer verslaat Tsitsipas en verovert 100ste ATP-titel uit carrière

Federer, twintigvoudig Grand Slam-winnaar, is daarmee de tweede tennisser die de magische grens van 100 titels doorbreekt. Jimmy Connors ging de 37-jarige Federer voor en won uiteindelijk zelfs 109 titels. In totaal speelde Federer 152 finales, waarvan hij er dus 100 won.



Het duel in Dubai was een rematch van de achtste finale in het Australian Open. Daar was de jonge Griek in een ware thriller (7-6 (11), 6-7 (3), 5-7, 6-7 (5)) te sterk voor de routinier.



Door zijn overwinning stijgt Federer naar de vierde plek in de ATP-ranking. Tsitsipas komt ondanks zijn nederlaag voor het eerst de top-10 binnen.