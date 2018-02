Federer verwacht loodzware finale tegen Dimitrov in Rotterdam

Roger Federer was gisteren dolblij na het bereiken van de finale in Ahoy. ,,Hier ben ik voor naar Rotterdam gekomen. Om de nummer 1 van de wereld te worden én om het toernooi te winnen."



Om dat laatste te bewerkstelligen, moet hij vanmiddag (vanaf 15.30 uur) winnen van de Bulgaar Grigor Dimitrov, die gisteren de finale bereikte nadat zijn Belgische opponent David Goffin moest opgeven met een oogblessure.. ,,Dat wordt heel zwaar", denkt Federer. ,,Ik denk dat we dezelfde stijl van spelen hebben. De meest stabiele in zijn service zal de overhand hebben. Ik voel me sinds de kwartfinale beter, speelde beter, maar Dimitrov heeft een indrukwekkend jaar achter de rug. Hij won de ATP Finals dus het wordt zwaar."



De laatste keer dat Federer en Dimitrov elkaar troffen, was vorig jaar op Wimbledon. Federer won toen in drie sets.