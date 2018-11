Federer voor zestiende keer op rij publieksfavoriet

Voorbeschouwing Waarom je zaterdag­avond naar de Superclásico moet kijken

12:12 In Argentinië staat de hele maand november volledig in het teken van de Superclásico. Boca Juniors en River Plate stonden de afgelopen honderd jaar al 246 keer tegenover elkaar, maar nu wacht voor het eerst een dubbele confrontatie in de finale van de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse Champions League. Komende zaterdag in La Bombonera, over twee weken in Estadio Monumental. Waarom mag je dit spektakel niet missen?