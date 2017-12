Federer weer Zwitsers sportman van het jaar

Mountainbikekampioen Nino Schurter eindigde als tweede met 26 procent, skiër Beat Feuz met ruim 15 procent als derde.



Federer stond vorig seizoen lang aan de kant met een knieblessure, maar hij kwam dit jaar sterk terug. De Zwitserse tennismeester won onder meer de Australian Open en Wimbledon, waarmee hij zijn aantal grandslamtitels uitbreidde naar negentien. Hij meldde zich in het spoor van zijn aloude rivaal Rafael Nadal ook weer aan de top van de wereldranglijst.



Federer werd in 2003, 2004, 2006, 2007, 2012 en 2014 ook al gekozen tot sportman van het jaar in Zwitserland. Bij de vrouwen ging de prijs naar skiester Wendy Holdener. Het Zwitserse voetbalelftal, dat zich via de play-offs kwalificeerde voor het WK, werd uitgeroepen tot beste sportploeg. Severin Lüthi, de coach van Federer, mag zich de beste trainer van het land noemen.