Federer wint moeizaam in eerste duel op gras

Verwijlen strandt in kwartfina­les op EK schermen

20:30 Bas Verwijlen is op de tweede dag van de EK schermen in Düsseldorf op de achtste plaats geëindigd op degen. Na zes overwinningen op rij moest de 35-jarige Brabander in de kwartfinales zijn meerdere erkennen in de Tsjech Jiri Beran. De drievoudige olympiër van TeamNL verloor met 15-10.