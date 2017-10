Federer wint wéér in zijn thuisstad Basel

De als eerste geplaatste Federer won het toernooi in zijn thuisstad in 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014 en 2015. Hij stond voor de vierde keer dit seizoen tegenover Del Potro. De Argentijn, die als vierde was geplaatst op het Zwitserse toernooi, was hem in de voorgaande drie ontmoetingen één keer de baas geweest. Dat was op de US Open.

Voor Federer was het de zevende toernooizege in 2017. Eerder won hij onder meer de Australian Open en Wimbledon en deze maand het Masters toernooi in Shanghai.