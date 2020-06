Federer zet streep door 2020: ‘Ik zie jullie volgend jaar’

Mocht het tennisseizoen alsnog worden hervat, gebeurt dat in ieder geval zonder Roger Federer. De Zwitser heeft op Twitter laten weten dat hij 2020 vanwege een knieblessure laat voor wat het is, om in 2021 (als er dan weer gespeeld wordt) topfit aan de start te verschijnen.

‘Beste fans. Ik hoop dat jullie allemaal veilig en gezond zijn’, zo begint de Zwitser zijn statement op Twitter, waarna hij tekst en uitleg geeft over zijn besluit. ‘Een paar weken geleden heb ik - na tegenslag in mijn revalidatie - een nieuwe operatie aan mijn knie moeten ondergaan. Nu ga ik de tijd nemen om volledig fit te zijn en op topniveau te kunnen tennissen, zoals ik voorafgaand aan het seizoen 2017 ook al deed. Ik zal mijn fans en de tour missen, maar ik kijk ernaar uit om jullie in 2021 allemaal weer te zien.”

Federer liet zich twee weken opnieuw aan zijn rechterknie opereren. De 20-voudig winnaar van een grandslam liet zich eerder in 2020 al aan zijn gekwetste knie helpen. Hij kreeg steeds met last van dat gewricht op de Australian Open van dit jaar. In de halve finales kon de huidige nummer vier van de wereldranglijst geen partij meer bieden aan Novak Djokovic.

Dit jaar staan de US Open en Roland Garros nog op het programma, maar die gaan dus aan de neus van Federer voorbij. Zo heeft concurrent Rafael Nadal de kans om hem te evenaren (of zelfs voorbij te gaan) voor wat betreft het aantal gewonnen Grand Slams. Nu staat het in dat opzicht nog 20-19 voor Federer.