Feest in Borne: Borhave blijft in eredivisie

De laatste wedstrijd in de reguliere competitie was een beslissende pot voor de handbalsters van Borhave. Alleen een zege op Quintus, de nummer vier van de eredivisie, was goed voor een zesde plek in de kampioenspoule. Een gelijkspel of nederlaag betekende een plaats in de degradatiepoule, waarin handhaving een heel zware strijd kan worden.