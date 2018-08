Felicitaties blijven uit na eerste wereldtitel van rolstoelbasketbalsters

Zelfs namens sportkoepel NOC*NSF was niemand present in Duitsland, om het unicum bij te wonen. Want uniek was het: ,,Nooit eerder werd een Nederlandse basketbalploeg wereldkampioen, dit is voor iedereen een nieuwe situatie'', meldt Van der Linden triomfantelijk. Een waardeoordeel over het gebrek aan aandacht van de politici en bobo's geeft hij niet, want de man die zelf al vanaf zijn vierde in een rolstoel zit 'denkt liever in kansen dan in beperkingen'. En hoewel de wereldtitel prachtig mooi is, wacht het ultieme doel van zijn ploeg over twee jaar bij de Paralympische Spelen in Tokio. ,,Daar goud veroveren is en blijft het streven. En dan zijn we op de televisie en komen de felicitaties vanzelf. Daar maak ik me geen zorgen over.''