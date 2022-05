Felipe Gutiérrez maakt onmogelijke goal vanaf eigen helft, commentator wordt gek

We schrijven de 12e minuut in het duel tussen Audax Italiano en CD Universidad Católica. Audax leidt met 1-0 als Felipe Gutiérrez de bal van een ploeggenoot krijgt. De bal stuit op en Gutiérrez ramt de bal vanaf de helft van z'n eigen helft naar voren. Of het als schot op doel is bedoeld weten we niet (Gutiérrez zal zeggen van wel), maar de bal vliegt over de doelman van Audax heen. De Spaanstalige commentator wordt he-le-maal gek. En terecht!