Felix Auger-Aliassime zet Team World op matchpoint met zege op Novak Djokovic

Het wereldteam, dat onder leiding staat van John McEnroe, leidt nu met 10-8. De Europese tennissers stonden na de tweede dag van het evenement in The O2 in Londen met 8-4 voor, maar op de slotdag gingen de eerste twee partijen naar Team World.

Auger-Aliassime won samen met de Amerikaan Jack Sock eerst van de Italiaan Matteo Berrettini en de Schot Andy Murray: 2-6 6-3 10-8. De Canadese nummer 13 van de wereld versloeg daarna ook 21-voudig grandslamkampioen Djokovic: 6-3 7-6 (3).

,,Dit was een van mijn beste partijen dit jaar”, zei Auger-Aliassime, die in het voorjaar het ATP-toernooi van Rotterdam won. ,,Ik was er tegen de grote kampioenen al een paar keer dichtbij. Het voelt goed om nu te winnen. Het dubbel gaf veel vertrouwen, ik had een goed ritme te pakken.”

Op de slotdag is iedere overwinning 3 punten waard. De Griek Stefanos Tsitsipas en de Noor Casper Ruud moeten de laatste twee partijen tegen de Amerikanen Frances Tiafoe en Taylor Fritz winnen om te voorkomen dat Team World na vier eindzeges voor Team Europa - dat onder leiding staat van Björn Borg - voor het eerst de Laver Cup wint.

Het wereldteam van McEnroe zit in de ‘flow’, aldus Auger-Aliassime. ,,Twee zeges op rij, het is moeilijk om een beter ‘momentum’ te hebben dan dit. Dit is een grote dag tegen een grote opponent. Het wordt niet makkelijk in de laatste twee partijen, maar ik heb er vertrouwen in dat het ons gaat lukken.”

Roger Federer in gesprek met Djokovic tijdens een onderbreking.

