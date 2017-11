Fellaini eist 2,4 miljoen wegens ongemakkelijke schoenen

De reden die de Belgische aanvaller van Manchester United heeft voor het aanspannen van de rechtszaak is dat de door New Balance geleverde schoenen 'hem het plezier tot voetballen ontnemen, ongemakkelijk zitten en een impact hebben op zijn prestaties'.



Volgens The Sun eist Fellaini een bedrag van zo'n 2,4 miljoen euro New Balance. De Amerikaanse schoenensponsor heeft inmiddels gereageerd tegenover ESPN: ,,We zullen onszelf tot het uiterste verdedigen.''



Fellaini, die de sponsordeal met New Balance tekende nog voordat hij in 2013 van Everton naar Man United verkaste, verklaarde dat de schoenen moesten 'ingelopen' worden door teammanagers voordat hij ze zelf kon dragen. Hij zou diverse malen geklaagd hebben bij de fabrikant, maar telkens bot hebben gevangen.