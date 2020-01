Femke Kok (19) naar WK afstanden

Femke Kok gaat komende maand haar debuut maken op de WK afstanden voor senioren in Salt Lake City. De 19-jarige Friezin kwalificeerde zich eind december bij de NK afstanden in Heerenveen op de 500 meter verrassend voor de mondiale titelstrijd (13-16 februari) op de snelste ijsbaan ter wereld. In haar programma had ze daar echter geen rekening mee gehouden.