Femke Kok wint 500 meter en gaat naar de Spelen, ook Jutta Leerdam pakt olympisch ticket

Kok (21) reed in een rechtstreeks duel met Jutta Leerdam naar 37.30 en bleef haar concurrente zo nipt voor (37.32). De 22-jarige Leerdam plaatste zich eerder al op de 1000 meter voor de Spelen en zal in Peking ook op de 500 meter uitkomen. Michelle de Jong moet met haar derde tijd (37.54) nog even afwachten.

,,Ik had het gevoel dat mijn voet eerder over de finish was, maar dat was blijkbaar niet zo", zei Leerdam. ,,Als ik mijn snelheid beter had gebruikt, had ik zeker gewonnen. Maar ik ga sowieso al naar de Spelen. Ik ging op de tweede 500 meter echt voor alles of niets. En dan ga ik toch harder, met zo'n beetje extra risico.”