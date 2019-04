Fenomeen Van der Poel wint Dwars door Vlaanderen

Misschien verveelde hij zich. Misschien jeukten zijn goede benen teveel. Misschien was het gewoon omdat hij even op zijn pedalen ging staan. Maar op 63 kilometer van de streep in Waregem vindt Mathieu van der Poel het welletjes. Dwars Door Vlaanderen kan wel wat opschudding gebruiken.



Hij valt aan.



Volgens de logica van de wielerwetten is het veel en veel te vroeg. Maar Van der Poel doet niet aan logica. En ook niet aan wielerwetten. Ook al is hij een van de snelste renners van het peloton: wachten op de sprint is niks voor hem. Koersen wil hij. Plezier maken. Gas erop, vroem vroem – en dan maar zien waar het schip strandt.



Het schip strandt niet. Hij rijdt naar de vroege vluchters en haakt zijn karretje aan als Bob Jungels en Tiesj Benoot vanuit de achtergrond terugkomen. Met vijf man rijden ze in de slotfase het peloton op achterstand. Jungels probeert nog twee keer om weg te komen, maar Van der Poel zit direct op het wiel. In de sprint wordt hij nog bijna verrast door de Fransman Turgis, maar als hij zijn sprint inzet is het met een paar pedaalslagen afgelopen.



De hele wielerwereld keek reikhalzend uit naar de eerste wegwedstrijden van Van der Poel op het hoogste niveau. Het duurt welgeteld twee koersen voordat hij zijn eerste wedstrijd wint in de WorldTour. Vierde in Gent-Wevelgem, eerste in Dwars Door Vlaanderen. Het is de bevestiging van alle hoop, van alle verwachtingen, van alle beloftes. De bevestiging van wat iedereen in het veldrijden allang wist.



Van der Poel is een fenomeen.