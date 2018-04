Fenomenale Blaak wint Amstel voor vrouwen

Blaak viel aan uit een kopgroep van acht rensters bij de voorlaatste beklimming van de Cauberg. De Amerikaanse Alexis Ryan sloot aan, even later gevolgd door Spratt. Het peloton volgde op anderhalve minuut en kreeg het gat naar de koploopsters nooit meer dicht. Van de oorspronkelijke acht kwamen de Nederlandse Riejanne Markus, Brand en de Française Audrey Cordon-Ragot weer terug. Bij het oprijden van de Cauberg, ruim 3 kilometer voor de finish, leken de Italiaanse Giorgia Bronzini en de Finse Lotta Lepistö ook weer terug te keren, maar bij de eerste de beste tempoversnelling moesten zijn hun inspanningen al bekopen. Achter het drietal sprintte Markus nog naar de vierde plaats. Marianne Vos finishte als tiende.

,,Ik ben hier heel blij mee”, zei Blaak na afloop. ,,De Amstel Gold Race winnen en dan ook nog in de regenboogtrui. Dat is heel speciaal. Ik heb vandaag zo vaak mijn naam gehoord. Dat was heel mooi.”

Haar hoofddoel van het seizoen was de Amstel Gold Race vooraf bezien niet eens. Dat was de Ronde van Vlaanderen, haar droomkoers. Maar die werd gewonnen door haar ploeggenote Anna van der Breggen. ,,Daar reden we als ploeg heel sterk, maar daarna heb ik meteen mijn zinnen op de Amstel Gold Race gezet. Ik heb meer vertrouwen bergop gekregen. Normaal was het altijd een kwestie van kijken of ik aan kon klampen, nu is het kijken waar ik aan kan vallen.”