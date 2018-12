Fenomenale Roest klopt Kramer op 5000 meter na titanenduel

Van Riessen prolon­geert sprintti­tel op NK in Apeldoorn

21:06 Laurine van Riessen heeft bij de Nederlandse kampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn haar titel op de sprint geprolongeerd. De 31-jarige Van Riessen was op de baan van Omnisport, net als vorig jaar in Alkmaar, de beste. De voormalige schaatsster versloeg Kyra Lamberink in de finale.