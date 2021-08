Fer in Turkije om transfer naar Alanyaspor af te ronden

Video Deense arbiter kan wel door de grond zakken na verkeerde beslissing

19:27 De wedstrijd tussen Vendsyssel FF en FC Fredericia (1-1) van zondag op het tweede niveau in Denemarken leverde beelden op die vandaag het internet over gingen. Dat had alles te maken met Nils Heer, de Deense scheidsrechter die theatraal naar de grond zakte nadat hij baalde van zijn eigen beslissing.