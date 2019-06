Fer moet Vilhena opvolgen, naam Pieters valt bij PSV, Real meldt zich ook voor De Ligt

Bij PSV is ook de naam van Erik Pieters gevallen als mogelijke versterking voor het nieuwe seizoen. De 30-jarige linksback is net als de Spanjaard Toni Lato (21) van Valencia een optie om de flank te versterken, maar PSV heeft ook nog andere ijzers in het vuur en speurt volop in het buitenland.



Een eventuele terugkeer van Pieters kan binnen PSV op sympathie rekenen, omdat hij de nodige ervaring meebrengt. Het Franse L’Équipe meldde donderdagavond dat Pieters open zou staan voor een voorstel van PSV. De Eindhovenaren zoeken twee linksbacks, omdat zowel Angelino als Aziz Behich (vertrokken naar Basaksehir) nu weg zijn. De transfer van Angelino is waarschijnlijk pas over een aantal dagen definitief, mogelijk pas begin juli.



Pieters heeft volgens L’Équipe ook een aanbieding van de Turkse promovendus Denizlispor en zou ook bij Amiens kunnen blijven. Pieters speelde vijf jaar in Eindhoven, maar pakte nooit een titel. Hij won met de club wel eenmaal de Johan Cruijff Schaal en een keer de KNVB-beker.



Lato speelt in de Primera Divisíon, maar heeft bij Valencia de 24-jarige José Gayà als eerste man voor zich. Deze PSV-optie heeft nog een contract tot midden 2021 in Spanje en om hem eventueel in te kunnen lijven moet PSV dus een transfersom van meerdere miljoenen neertellen.