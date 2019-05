Fer, Narsingh en Bony gratis op te halen, Llorente kost vijftig miljoen euro

Veel goede spitsen bij Heracles: is er een geheim?

10:40 ALMELO - Het is knap: een spits van Heracles die derde wordt op de topscorerslijst in de eredivisie. Het lukte Adrian Dalmau dit seizoen met negentien goals. De Spanjaard is al de zoveelste spits die het in Almelo goed doet. Hoe doen ze dat toch daar? Is er een geheim?