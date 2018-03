Ferdinand en Lineker genieten van Messi, Mossou bij Superclásico

SportbytesVeel sporters berichten graag over hun bezigheden buiten de velden en zalen. In de rubriek Sportbytes kijken we wat bekende sporters meemaken en delen op social media. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Mossou tussen de Boca Juniors-fans bij Superclásico

AD Sportwereld-verslaggever Sjoerd Mossou is samen met vrienden in Argentinie, waar hij afgelopen nacht in Mendoza de Superclásico tussen Boca Juniors en River Plate bezocht. River Plate won de strijd om de Supercopa Argentina met 2-0 en dus stond Mossou tussen treurende supporters, maar de Superclásico kan van zijn bucketlist.

Your reporter climbing the fences at Estadio Malvinas Argentinas. Boca Juniors-River Plate (0-2) #superclasico #bocariver #footballculture #mendoza #argentinefootball #bucketlist✅ 7 Likes, 2 Comments - @sjoerd_mossou on Instagram: "Your reporter climbing the fences at Estadio Malvinas Argentinas. Boca Juniors-River Plate (0-2)..."

Leestip van Henk Grol

Judoka Henk Grol is al jarenlang bevriend met rugbyer Tim Visser, die al jaren in Groot-Brittannië speelt en zelfs international van Schotland is. Grol raadt zijn volgers aan de biografie van Visser te lezen.

Super trots op mijn vriend @timbovisser begonnen in NL met #rugby en schopt het uiteindelijk tot het nationale team van Schotland. Prachtig verwoord in een mooie autobiografie #lezenditboek #followyourdreams 152 Likes, 2 Comments - Henk Grol (@henkgrol) on Instagram: "Super trots op mijn vriend @timbovisser begonnen in NL met #rugby en schopt het uiteindelijk tot..."

Alex in Istanbul voor beladen derby

De Braziliaan Alexsandro de Souza, beter bekend als Alex, was van 2004 tot 2012 de spelmaker van Fenerbahçe. Nog altijd is hij razend populair bij de supporters van de Turkse topclub. Buiten het Şükrü Saracoğlu-stadion staat zelfs een standbeeld van hem. Alex is voor de derby tussen Fenerbahçe en Galatasaray van komende zaterdag (17.00 uur) even terug in Istanbul en keek even hoe het met zijn standbeeld ging.

Muhteşem hatıraların ve bir çok güzel duyguların haftası olacak ⚽️🇹🇷🏀👏🏼👏🏼👏🏼. @guzelzinho @alexandre.taxinha 360.1k Likes, 10.7k Comments - alexdesouza (@alexcfc10) on Instagram: "Muhteşem hatıraların ve bir çok güzel duyguların haftası olacak ⚽️🇹🇷🏀👏🏼👏🏼👏🏼. @guzelzinho..."

Mundo Deportivo eert 'onze vader' Messi

Lionel Messi schitterde gisteravond weer voor FC Barcelona met twee goals in de 3-0 overwinning op Chelsea in de achtste finale van de Champions League. Het verleidde de Catalaanse sportkrant Mundo Deportivo tot het maken van deze cover: 'Onze vader' Messi liet het publiek in Camp Nou weer eens genieten.

#portada #deportes 17.1k Likes, 113 Comments - Mundo Deportivo (@mundodeportivo) on Instagram: "#portada #deportes"

Dutchies van Arsenal samen op de foto

Het vrouwenteam van Arsenal won gisteravond de finale van de Continental Cup, de damesversie van de League Cup. Vivianne Miedema maakte na 33 minuten de enige treffer in de finale tegen Manchester City. Na afloop gingen de Dutchies Dominique Janssen, Vivianne Miedema, Sari Van Veenedaal en Daniëlle van de Donk even samen met de beker op de foto.

Continental Cup 2018 WINNERS!! 454 Likes, 10 Comments - Sari van Veenendaal (@sarivveenendaal) on Instagram: "Continental Cup 2018 WINNERS!!"

Volledig scherm Van links naar rechts: Dominique Janssen, Vivianne Miedema, Sari Van Veenedaal en Daniëlle van de Donk met de Continental Cup. © Getty Images

Ferdinand geniet van Messi

Rio Ferdinand (39) werd als verdediger van Manchester United meerdere malen in de luren gelegd door Lionel Messi, maar na het beëindigen van carrière kan de voormalig verdediger uit Engeland flink genieten van de Argentijn. Gisteravond zag Ferdinand in Camp Nou, waar hij samen met Gary Lineker en Frank Lampard werkte voor BT Sport, Messi zijn honderdste doelpunt in de Champions League maken.

That moment when #messi gets his 100th @championsleague goal... witnessing greatness! ⚽️⚽️🔥 #UCL 68.3k Likes, 751 Comments - Rio Ferdinand (@rioferdy5) on Instagram: "That moment when #messi gets his 100th @championsleague goal... witnessing greatness! ⚽️⚽️🔥 #UCL"

Here we go! @fcbarcelona 3 - 1 @chelseafc @btsport 58.6k Likes, 276 Comments - Rio Ferdinand (@rioferdy5) on Instagram: "Here we go! @fcbarcelona 3 - 1 @chelseafc @btsport"