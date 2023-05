Fernando Alonso hoopt op Monegaskische chaos in jacht op ongenaakbare Max Verstappen

Fernando Alonso zei gistermiddag wat iedereen eigenlijk wel weet. ,,Ik denk niet dat er ook maar één kans gaat komen waarbij ik kan inhalen”, gaf de Spanjaard aan. De routinier van Aston Martin start vanaf plek twee aan de Grand Prix van Monaco, waar het smal en krap is. Voor inhaalacties is geen ruimte, dat is er eigenlijk nooit geweest.

Maar dat wil niet zeggen dat Max Verstappen de race met zijn perfecte laatste sector in de kwalificatie al besliste. Alonso kreeg een opvallende statistiek voorgeschoteld, waar hij hoop uit kon putten. In de laatste zeven seizoenen won degene die vanaf plek twee startte vaker de Grand Prix van Monaco dan de coureur die op poleposition stond.

We moeten scherp zijn in onze strategie bij de pitstops. Dan kan er zeker nog van alles gebeuren en als ik de kans krijg om te winnen. Fernando Alonso

,,Het is een race die heel veel vraagt van een coureur en de auto”, reageerde Alonso. ,,De versnellingsbak en de remmen worden op de proef gesteld. Er zijn veel dingen waar je rekening mee moet houden in die 78 rondjes. Dus we moeten gefocust, mega geconcentreerd zijn. We moeten scherp zijn in onze strategie bij de pitstops. Dan kan er zeker nog van alles gebeuren en als ik de kans krijg om te winnen, ga ik daarvoor als een beest.”

Bovendien moet Verstappen zijn poleposition eerst nog maar eens bezegelen. Want Alonso put óók hoop uit het feit dat de start van de Red Bulls tot nu toe nog niet hun meest degelijke onderdeel van het seizoen is geweest. Maar dat is volgens de Nederlander inmiddels voorbij. ,,Dat was zo, maar in Miami hadden we al veel betere starts”, zei Verstappen. ,,We wisten ook waarom we niet zo goed startte en dat hebben we verholpen, dus ik maak me er niet druk om.”

Volledig scherm Max Verstappen en vader Jos Verstappen. © Pro Shots / Michael Potts

En als de Spanjaard, die Verstappen zelf ook als zijn grootste concurrent ziet op dit moment, hem voor de eerste bocht niet heeft ingehaald, denkt ook de Nederlander dat er iets geks moet gebeuren, wil hij de grand prix nog uit handen geven. ,,Je kan hier normaal gesproken niet inhalen”, benadrukte hij.

En dat is een groot probleem voor Sergio Perez. De Mexicaan, momenteel tweede in het wereldkampioenschap crashte in de eerste kwalificatiesessie en stevent af op een puntloos weekend. ,,Hij kan met deze auto niet zo ver naar voren”, voorspelde Verstappen. ,,Als hij bij plek dertien, veertien is, wordt het normaal gesproken heel erg lastig om nog verder op te schuiven. Of ik dat lekker vind? Ik wil elk weekend minimaal zeven punten uitlopen op de rest. En als hij geen punten pakt, is dat zonde voor het team.”

Het ziet er naar uit dat Verstappen veel gaat uitlopen op zijn teamgenoot. En de verwachting is dat hij ook Alonso weer voorblijft. Al kan er in alle Monegaskische chaos altijd nog veel geks gebeuren.

