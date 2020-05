Fernando Alonso terug naar F1? ‘Hij heeft meer te verliezen dan te winnen’

Door Arjan Schouten



Het is meer dan zeven jaar geleden dat Fernando Alonso nog eens een Grand Prix won. De coureur zwaaide eind 2018 af in Abu Dhabi, maar nooit heeft hij zijn afscheid definitief genoemd. De flirt tussen Formule 1 en Alonso, tweevoudig wereldkampioen, is altijd gebleven. Hij boekte elders succes, in het FIA World Endurance Championship (WEC). Won op Le Mans en in Daytona. Maar komt er een stoel vrij in de grootste raceklasse ter wereld, dan valt altijd weer zijn naam, ondanks dat hij deze zomer 39 jaar wordt. Ook nu weer, nu Renault vooralsnog een zitje vrij heeft, omdat Daniel Ricciardo naar McLaren vertrekt.