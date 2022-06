Fernando Alonso valt door tijdstraf terug naar negende plaats in Canada

podcast Viola: ‘Je weet pas hoeveel pijn een miskraam doet als je het zelf meemaakt’

Een zwangerschap leidt niet altijd tot een blakende, gezonde baby: per jaar verliezen in Nederland zo’n 25.000 vrouwen een ongeboren kindje. In de podcast Miskraammonologen, een productie van Ouders van Nu, AD en de regionale titels, hoor je de persoonlijke verhalen van deze vrouwen. Deze week is dat Viola.

17 juni