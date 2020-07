Ferrari-coureur Leclerc drie plaatsen naar achteren door straf

Bij het Formule 1-team van Williams vlogen de ‘high fives’ door de lucht na de kwalificatie voor de Grote Prijs van Steiermark. Het Britse team reed vorig seizoen vrijwel altijd achteraan, maar in de Oostenrijkse regen zorgde George Russell zaterdag voor een opleving. De 22-jarige Brit haalde voor het eerst het tweede deel van de kwalificatie en kwalificeerde zich als twaalfde. Russell mag zondag zelfs vanaf plek elf starten, omdat Leclerc dus een gridstraf kreeg.



,,Het was ons doel voor dit weekeinde om ‘Q2' te halen”, zei Russell, die ervoor zorgde dat Williams voor het eerst sinds de Braziliaanse GP van 2018 weer eens de eerste schifting doorkwam. ,,Als iemand me vooraf had verteld dat ik slechts minder dan één tiende van een seconde bij Q3 zou zitten, had ik dat nooit geloofd. Het was heel ‘tricky’ op de baan met al die regen. Ik zag soms niets, maar ik heb alles gegeven. Ik ben heel blij voor alle jongens bij het team die week in, week uit keihard werken. Dit is een enorme opsteker voor iedereen bij Williams.” Russell hoopt zondag zijn eerste punten in de Formule 1 te gaan pakken.