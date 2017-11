Ferrari dreigt met vertrek uit Formule 1

,,De Formule 1 zit in ons DNA vanaf de dag dat we zijn geboren'', liet Marchionne weten. ,,Maar als we de zandbak blijven veranderen en dan op een punt belanden dat de zandbak onherkenbaar wordt, wil ik er niet meer in spelen'', sprak hij een tikje raadselachtig.

Ferrari is het enige team dat sinds het eerste WK-seizoen in 1950 tot de Formule 1 behoort. Marchionne kan er naar eigen zeggen niet mee zitten, dat hij mogelijk verantwoordelijk is voor een historisch vertrek. ,,Hoe ik me dan zou voelen? Als een miljoen dollar, want dat zou betekenen dat ik met een alternatief bezig zou zijn, een meer rationele optie ook.''