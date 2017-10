Ferrari gaat ingrijpen na sof in Maleisië

Sei­zoen­kaart­hou­ders Heracles Almelo gratis naar bekerduel

2 oktober ALMELO - De wedstrijd in de tweede ronde van de KNVB Beker is voor supporters van Heracles Almelo gratis te bezoeken. De wedstrijd tegen FC Lisse of HSV Hoek wordt op woensdag 25 oktober in het Polman Stadion in Almelo.