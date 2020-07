Ferrari gaat racewagens deze week al verbeteren

Ferrari was afgelopen weekeinde eigenlijk nog niet klaar voor de eerste race van het uitgestelde seizoen in de koningsklasse van de autosport. Tegen alle verwachtingen in stuurde Charles Leclerc zijn bolide toch naar een tweede plaats. Sebastian Vettel kwam niet verder dan een tiende klassering.

Ferrari hoopte aanvankelijke over twee weken met een verbeterde auto aan de race in Boedepast te kunnen deelnemen. Directeur Louis Camilleri verklapte maandag dat de racewagens van Ferrari komend weekeinde al meer snelheid kunnen hebben, met dank aan enkele aerodynamische verbeteringen.

,,Het is duidelijk dat we ons op alle fronten moeten verbeteren en dat kan deze week al gebeuren”, zei hij. ,,Leclerc heeft zondag in Oostenrijk laten zien hoe hij onze kleuren moet verdedigen. Het was jammer dat Vettel zijn kwaliteiten niet kon laten zien omdat zijn auto niet in balans was.”