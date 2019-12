Ferrari ‘gevleid’ door interesse van Hamilton

Het zijn natuurlijk de inleidende beschietingen. De eerste voortekenen voor de enorme stoelendans die op komst is op de Formule 1-grid, ergens komend seizoen. Eind 2020 veranderen de (motor)reglementen drastisch dus lopen vele contracten af. En niemand weet nog wat straks de beste stoel gaat zijn in 2021, dus praat iedereen in de koningsklasse met iedereen. Aftastend, maar altijd met een doel. Zelfs zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, zo kwam aan het licht bij de laatste Grand Prix in Abu Dhabi.

Ferrari-topman Louis Camilleri bekende eerder deze week bij een seizoensafsluitende bijeenkomst op thuisbasis Maranello zonder er lang omheen te draaien dat er reeds gesproken is met de topcoureur van Mercedes. ,,Het is nu publiekelijk bekend dat Lewis heeft gesproken met onze voorzitter. En laat duidelijk zijn dat we natuurlijk gevleid zijn door zijn interesse en de interesse van andere coureurs die naar ons toe willen komen. Want uiteindelijk wil elke coureur op de Formule 1-grid een Ferrari besturen. Maar die ontmoeting met Lewis is wel een beetje opgeblazen tot ongekende proporties’’, zo liet Camilleri optekenen door de aanwezige kranten zoals de Britse Guardian.

Met Charles Leclerc heeft Ferrari een coureur met een doorlopend contract in huis. De verbintenis van Sebastian Vettel loopt pas eind 2020 af. ,,Dus het is nog wat voorbarig om nu al knopen door te hakken”, meent Camilleri. ,,Maar we kijken naar de opties die we hebben en dan zien we wat het beste in ons team past.”

