Ferrari of Picasso, het is allemaal kunst

Excuseer me als ik u hier mee beledig, maar Formule 1-fans associeer ik niet direct met kunstliefhebbers. En toch zat ik er behoorlijk naast, zo ontdekte ik vanmorgen. Me afvragend wat ik moest doen voor die avondrace om 17.00 uur eindelijk zou beginnen, stuurde ik de huurauto van het AD naar het gloednieuwe Louvre Abu Dhabi. Dependance van het bekende museum in Parijs, maar dan een keertje of 6000 moderner.



In al mijn onwetendheid dacht ik, eens kijken of er ook petrolheads geïnteresseerd zijn in een zwaard uit het Byzantijnse Rijk, een buste van Alexander de Grote, of een landelijk tafereel van Meindert Hobbema. Ja, dus. Kunst is voor iedereen, zo bleek maar weer.