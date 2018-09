Ferrari pakt één-tweetje in historische kwalificatie Monza, Verstappen vijfde

Door Arjan Schouten



Een memorabele kwalificatie in de Formule 1-geschiedenis, vandaag op Autodromo di Monza. In 1.19,119 tekende Kimi Raïkkönen voor de snelste ronde ooit uit de Formule 1-gescheidenis. Baanrecord op Monza, goed voor pole en dus sneller dan de veertien jaar oude toptijd van Juan-Pablo Montoya uit 2004 (1.19,525).



Ook Sebastian Vettel (tweede) en Lewis Hamilton (derde) klokten eerder in de kwalificatie al af onder die tijd, maar de slotronde van 'good old' Räikkönen bleek uiteindelijk de rapste.



De Fin van Ferrari start morgen voor het eerst sinds Monaco 2017 weer als eerste aan een GP, met naast hem Vettel op een volledig Ferrari-rode eerste startrij. Met zijn 38 jaar is hij nu de oudste polesitter sinds Nigel Mansell in 1994.



,,Dit is pas het eerste deel, natuurlijk", reageerde Raïkkönen zoals altijd onderkoeld. ,,Hopelijk loopt morgen alles net zo gesmeerd als vandaag en hebben we hier dezelfde uitslag voor de Ferrari-fans."



Vettel toonde zich een prima nummer twee, met zijn teamgenoot voor hem. ,,Mijn laatste run had net iets beter gekund, maar voor nu is het geweldig om beide auto's vooraan te hebben."



Mercedes-coureur Hamilton, die als derde start, naast teamgenoot Valtteri Bottas, werd zoals wel vaker massaal uitgejouwd na de kwalificatie, door de Italianen. De Brit reageerde echter sportief. ,,Geweldig job van Ferrari, van harte. En wat een machtige ambiance hier, met zoveel fans."



Max Verstappen? Zoals verwacht start de Limburger van Red Bull Racing van de vijfde positie. Op Monza, het circuit dat hij steevast het lastigste rondje van de kalender noemt voor Red Bull, strandde hij ook met de nieuwe Renault-motor op liefst anderhalve seconde van polesitter Raïkkönen in 1.20,615. Nee, het moet gek lopen wil de 74ste Grand Prix van Max Verstappen morgen worden opgenomen als memorabel hoofdstuk in zijn race-oeuvre.