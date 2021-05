Ferrari's maken indruk, vierde tijd voor Verstappen in middag

Hét verhaal van de middagtraining in het prinsdom, was de ijzersterke sessie van Ferrari. Of ze vanaf zaterdag daadwerkelijk mee kunnen gaan doen om de bovenste plekken zal nog moeten blijken, maar vooralsnog zitten Carlos Sainz en thuisfavoriet Charles Leclerc er goed bij. Met name in de bochten bij lage snelheid leken zij hun voordeel te behalen, waardoor ze aan het einde van de rit op P1 (Leclerc) en P2 (Sainz) stonden.



Max Verstappen nam na P3 eerder op de dag, vanmiddag genoegen met de vierde tijd. Over de boordradio liet de Nederlander meermaals aan zijn team weten dat hij weinig grip had aan de voorkant van zijn RB16B. Met nog een kleine tien minuten op de klok, maakte een touché van Mick Schumacher met de muur voortijdig een einde aan de training. Verstappen kwam in de middag tot een totaal van 27 rondes.