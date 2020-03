Ferrari sluit deuren fabriek in Maranello

Als gevolg van het coronavirus heeft Ferrari zijn fabriek in het Italiaanse Maranello per direct gesloten. De sluiting, die geldt tot eind maart, betreft ook alle werknemers van Formule 1-team. Italië is het zwaarst getroffen land van Europa met 1441 sterfgevallen door corona.

De maatregelen raken zowel de productietak als de renstal van Scuderia Ferrari, dat met het besluit al haar operationele taken opschort. In een statement bedankt CEO Louis Camilleri zijn medewerkers en spreekt hij hoopvolle woorden uit. ,,We nemen deze maatregel met het oog op onze werknemers en leveranciers die de fabriek draaiende hebben weten te houden. Daarnaast denken we aan onze klanten en onze fans, terwijl we ons voorbereiden op de herstart.”

De Italiaanse sportwagenfabrikant heeft door de lock down in Italië grote problemen met de levering van onderdelen. Voor het F1-team van Ferrari van Sebastian Vettel en Charles Leclerc is dit een forse tegenvaller.