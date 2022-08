Ferrari’s blijven Max Verstappen voor, rode vlag en regen verstoren vrije training in België

LIVE Vuelta | Trek en BikeExchan­ge maken het sprinters lastig op enige klim van de dag

Na de twee beklimmingen van de eerste categorie van gisteren, staat er nog één op het programma. Etappe 7 is echter beduidend minder zwaar. Na de start in Camargo is de aanloop naar de Puerto de San Glorio, de enige klim van de dag, licht plooiend. De circa 65 kilometer die daarna nog volgen, zijn relatief vlak. Voor het eerst in de geschiedenis ligt de finish in de plaats Cistierna.

15:40