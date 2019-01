Ferrer strompelend en in tranen van de baan in Auckland

Pech kost Wevers veel tijd in Dakar

10:14 MARKELO - Een barst in de uitlaat van de Borgward BX7 DKR van Erik Wevers kostte de coureur uit Markelo veel tijd in de tweede etappe van de Dakar Rally. De bemanning van de wagen moest de auto repareren, maar was nog wel in staat om de streep te halen.