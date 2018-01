Feyenoord bevestigt komst Van Persie

Robin van Persie is terug bij de club waar hij doorbrak. De Rotterdamse spits kwam tot een overeenkomst met Feyenoord, dat de komst van spits vandaag bevestigde. Hij tekent maandag de verbintenis. De contractduur is nog niet bekend gemaakt.

De 34-jarige aanvaller heeft zijn vertrek bij het Turkse Fenerbahçe geregeld nadat hij eerder al tot een akkoord was gekomen met Feyenoord. De topscorer aller tijden van Oranje (vijftig doelpunten in 102 interlands) was al lang in beeld bij de Rotterdamse club. Trainer Giovanni van Bronckhorst hoopt dat Van Persie voor net zo'n impuls kan zorgen als Dirk Kuyt deed.

Van Persie werd opgeleid bij Excelsior, maar bij Feyenoord begon hij zijn profcarrière. De 34-jarige aanvaller komt transfervrij over omdat Fenerbahçe zijn tot de zomer lopende contract heeft ontbonden.

Van Persie speelde tussen 2001 en 2004 voor Feyenoord. Daarna vertrok hij naar Arsenal, waar hij tot 2012 voetbalde. Toen nam Manchester United hem voor 32 miljoen euro over. Bij United was de spits aanvankelijk succesvol. Mede vanwege blessures kwam hij in zijn laatste seizoen weinig aan spelen toe. Daarom vertrok Van Persie in 2015 naar Fenerbahçe. Ook daar kende hij aanvankelijk veel succes, maar later werd het minder.

Van Persie is na Dirk Kuyt de tweede grote speler die als routinier terugkeert bij Feyenoord. Ook Kuyt kwam na een succesvolle carrière in Engeland over van Fenerbahçe.