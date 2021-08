Feyenoord haalt spits Cyriel Dessers terug naar eredivisie

Dessers scoorde in het seizoen 2016/2017 aan de lopende band bij NAC Breda en dwong zo een transfer af naar FC Utrecht, waar hij de verwachtingen niet in kon lossen. Bij Heracles Almelo maakte de geboren Belg, die sinds ruim een jaar international is van Nigeria (het land van zijn moeder) furore met vijftien goals in het afgebroken seizoen 2019/2020. Daarmee werd hij samen met Steven Berghuis topscorer van de eredivisie.

,,Cyriel is een ervaren aanvaller die zijn mannetje staat voorin”, zegt technisch directeur Frank Arnesen van Feyenoord ,,Hij heeft bewezen dat hij over scorend vermogen beschikt en we zijn ervan overtuigd dat hij dat bij Feyenoord ook gaat laten zien. Bovendien betekent zijn komst dat we voorin meer opties hebben om uit te kiezen, en dat is gelet op ons drukke programma geen overbodige luxe.”