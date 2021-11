Feyenoord kan zich in Berlijn al plaatsen voor knock-outfase: ‘Had ik me nooit kunnen bedenken’

Feyenoord kan in het Olympisch Stadion in Berlijn al voor kwalificatie voor de knock-outfase zorgen, al moet dan echt alles meezitten. Maar de Rotterdammers voelen zich sterk in de Duitse hoofdstad.

Door Mikos Gouka



Ook Arne Slot leek het te voelen. De trainer van Feyenoord keek rond in het fraaie Olympisch stadion van Berlijn, waar tegenstander Union Berlin de Europese wedstrijd afwerkt en Slot besefte waarschijnlijk dat zijn spelers iets moois kunnen neerzetten. Als Feyenoord wint van de Duitse opponent die vorige maand in de Kuip al op een 3-1 verlies werd getrakteerd, dan is de kans op overwintering levensgroot. ,,Dat is al een heel grote uitdaging, want in de recente historie van Feyenoord is het niet zo dat ze vaak uitwedstrijden wonnen. En Maccabi moet van Slavia Praag winnen en die laatste ploeg speelt thuis, dus dat zal niet eenvoudig,'' zei Slot.



Maar toch, overwintering zou al een feit kunnen zijn als Slavia Praag wederom kopje onder gaat tegen Maccabi Haifa, de Israëlische kampioen die volgens Slot beter is dan de mensen na de openingswedstrijd in poule E wilden geloven.

Feyenoord is op volle oorlogssterkte neergestreken in de Duitse hoofdstad. Zelfs Mark Diemers, die lange tijd revalideerde na een knieoperatie, zit weer bij de wedstrijdselectie, net als keeper Ofir Marciano die door pijnlijke ribben enkele wedstrijden niet op de bank kon plaatsnemen.



Voor Feyenoord staat er heel veel op het spel. De financiële bonussen die de UEFA uitkeert, daar slaat zelfs de armlastige Rotterdamse club niet meteen steil van achterover, maar eindelijk weer overwinteren betekent eindelijk meer aanzien in Europa.

Immense steun

Veel supporters concludeerden dat alleen de beleving van de aanhang de laatste jaren nog op niveau van de Champions League was. De clubleiding heeft er weleens meer dan één slapeloze nacht van en de financieel directeur maakt meer euro’s dan hem lief is over naar Zwitserland omdat de UEFA de club boete na boete heeft opgelegd, maar met 5100 fans in het uitvak is de steun voor Feyenoord morgenavond natuurlijk immens.



De graffiti op een historisch stukje muur in Berlijn viel niet goed bij de Duitse opponent. ,,We hopen zo dat het hier goed gaat. De sfeer binnen het stadion was in de Kuip al zo goed omdat ook de aanhang van Union zich luidruchtig liet horen. Het zou mooi zijn als het hier weer het geval is. Het bericht over de graffiti in de stad geeft aan dat we niet goed gestart zijn. Laten we hopen dat het verder goed zal verlopen.’'

En uiteraard ook op het veld. Slot zinspeelde al op wisselingen in zijn elftal, maar plakte daar in Berlijn nog geen namen op. ,,Of ik van tevoren ooit had kunnen bedenken dat we ons na vier wedstrijden al zouden kunnen plaatsen voor de knock-outfase. Nee, toen Steven Berghuis vertrok zeker niet. Maar we zijn er ook nog niet. Er wacht ons een flinke uitdaging tegen Union dat dezelfde speelstijl als Sparta zondag zal hanteren, denk ik.’’