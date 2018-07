Feyenoord lang zonder Haps

OEFENDUEL Heracles onderuit tegen fysiek sterk Meppen

16:59 HERZLAKE - Heracles Almelo heeft zondag de tweede oefenwedstrijd in aanloop naar het nieuwe seizoen, in Herzlake tegen Meppen, met 2-0 verloren. De Almeloërs stonden halverwege op 0-0, in de tweede helft kwamen de Duitsers op voorsprong en vlak voor tijd werd het 2-0.