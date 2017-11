Feyenoord met Tapia en Jones op jacht naar eerste punten

De Peruaan Renato Tapia is weer speelklaar en hij mag, als de voortekenen niet bedriegen, ook meteen weer aan de bak. Een paar weken geleden zouden de fans van Feyenoord hun schouders hebben opgehaald bij de mededeling dat Tapia weer beschikbaar is. Maar nu de verdedigers in de Kuip als dominostenen omvallen, is zijn rentree erg welkom.



Keeper Brad Jones krijgt van Giovanni van Bronckhorst gewoon de voorkeur boven Kenneth Vermeer.