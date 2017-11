Feyenoord moet het tegen City doen zonder geschorste El Ahmadi

Daarlerveen en DTC'07 wachten nog altijd op eerste competitiepunt

22:11 ENSCHEDE - De competitie in het regionale amateurvoetbal is alweer een aantal weken op weg, toch zijn er nog een tweetal clubs in deze regio puntloos. Het gaat om zaterdagvierdeklasser Daarlerveen en om zondagvijfdeklasser DTC'07.