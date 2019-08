Feyenoord naar Georgië in derde voorronde Europa League

Dinamo Tbilisi had de heenwedstrijd in Azerbeidzjan al met 0-2 gewonnen door goals van Levan Kutalia en Arfang Boubacar Daffe en dus moesten de Georgiërs het karwei in eigen huis zien af te maken. Dat lukte eenvoudig. De goals vielen pas na rust, maar dankzij Levan Shengelia liep Dinamo Tbilisi na rust uit naar een 2-0 voorsprong. Het slotakkoord was voor de Ghanees Kwame Karikari, die de eindstand op 3-0 bepaalde.



Dinamo Tbilisi werd vorig seizoen tweede in de competitie van Georgië achter Saburtalo Tbilisi. Het huidige seizoen in Georgië is ook alweer 21 wedstrijden onderweg. Dinamo staat momenteel eerste in de competitie.



De eerste wedstrijd is volgende week donderdag op 8 augustus. De return is de week daarna op donderdag 15 augustus. Feyenoord speelt eerst thuis.