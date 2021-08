Feyenoord ondanks nederlaag in Zweden naar groepsfase Conference League

Zoals verwacht bereikte Feyenoord de poulefase van de Conference League. De Rotterdammers gingen wel onderuit met 3-1, maar de ruime marge die bij elkaar was gespeeld in de Kuip bleek voldoende.

Door Mikos Gouka



Toen Johan Larsson kort voor rust IF Elfsborg op 1-0 schoot, bleken er in de Boras Arena toch nog aanhangers van Feyenoord te zitten. De Zweedse politie had bij de toegangspoorten nog driftig gefilterd en liet alleen aanhangers van de Zweedse club het stadion binnen, maar er waren blijkbaar toch nog supporters van Feyenoord die de strenge controle hadden weten te omzeilen. En die bleven uiteraard stokstijf op hun stoel zitten toen de Zweden voor rust scoorden.

Volledig scherm Wouter Burger (links) verving de geblesseerde Marcos Senesi. © AP Larsson poeierde na een slaapverwekkende eerste helft opeens raak uit een vrije trap. IF Elfsborg leek lange tijd meer beducht op een nieuwe afstraffing dan dat het een ultieme poging deed om nog in de buurt van kwalificatie voor de poulefase te komen. Feyenoord had veelvuldig bezit maar verder dan een poging van Guus Til tegen de lat kwam de lijstaanvoerder van de eredivisie niet.



Elfsborg had eenmaal eerder in de wedstrijd Feyenoord echt in problemen gebracht. De kopbal van Alexander Bernhardsson werd door Luis Sinisterra voor de doellijn weggeschoten. Arne Slot had in Boras woord gehouden. De trainer van Feyenoord had geen trek in een veredelde oefenwedstrijd en stuurde zijn vaste kern het veld in. Alleen keeper Ofir Marciano verving de geschorste Justin Bijlow terwijl Wouter Burger de geblesseerde Marcos Senesi opvolgde.

De openingstreffer van Larsson kort voor rust gaf de Zweden in elk geval een vrolijk gevoel. De afstraffing in de Kuip een week eerder was hard aangekomen in Boras. De ploeg van trainer Jimmy Thelin was onder de indruk geraakt van de Kuip en de intimiderende sfeer die daar doorgaans heerst op Europese avonden. In de Boras Arena zat vanavond slechts een handjevol supporters, dat overigens wel luidruchtig aanwezig was.

Die werden snel na rust nog enthousiaster. Marcus Pedersen gooide verkeerd in en ging gek genoeg nadat de inworp naar IF Elfsborg was gegaan aan arbiter Georgi Kabakov voordoen dat hij eigenlijk niets fout had gedaan. De Bulgaar vond het allemaal prima en liet IF Elfsborg het spel hervatten. Pedersen was veel te laat om een voorzet nog te blokken en die bal leverde de 2-0 van Alexander Bernhardsson op. Kort daarna moest keeper Ofir Marciano ook nog een hachelijke situatie tot een goed einde brengen toen Christopher McVey bij een corner vrij mocht inkoppen.

Volledig scherm Marcus Pedersen liet geen goede indruk achter. © ANP

Het verklaarde het uitgebreide juichen van Arne Slot en zijn assistenten John de Wolf en Marino Pusic toen Guus Til op aangeven van Sinisterra even later de 2-1 op het scorebord schoot. Slot bracht twintig minuten voor tijd Ridgeciano Haps en Naoufal Bannis binnen de lijnen. Bryan Linssen en Luis Sinisterra mochten alvast aan FC Utrecht, zondag in de Galgenwaard, gaan denken. Marokhy Ndione schoot, na wederom geen briljant verdedigend werk van Pedersen, de 3-1 nog binnen al had hij mazzel dat Tyrell Malacia de bal nog even toucheerde. De 17-jarige Mimeirhel Benita mocht vlak voor tijd nog Alireza Jahanbakhsh aflossen en maakt zo zijn debuut voor de hoofdmacht van Feyenoord.

De nederlaag in Zweden werd dus niet meer voorkomen, maar na de eclatante 5-0 in de Kuip van een week eerder was het geen verliespartij om erg lang van wakker te liggen.

Volledig scherm De 17-jarige Mimeirhel Benita maakt zich op voor zijn debuut voor Feyenoord. © ANP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.