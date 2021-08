Feyenoord ontvangt Zweedse Elfsborg

FC Twente Vrouwen neemt met speels gemak eerste horde op weg naar Champions League

18 augustus ENSCHEDE - FC Twente Vrouwen had het woensdagavond ook met de beloftenploeg aangekund in de eerste wedstrijd op weg naar de Champions League. Op het eigen ‘mini-toernooi’ was zoals verwacht het zwakke FC Nike uit Georgië niet meer dan een speelbal van de landskampioen: 9-0.