Feyenoord-opponenten verkopen talenten, Darfalou verruilt Vitesse voor avontuur in Marokko

FC Twente heeft wat om over na te praten na pijnlijke uitglijder: ‘We hebben verzaakt, dit kan niet’

VOLENDAM - Bij FC Twente hoef je het zelden te hebben over de instelling. Na de pijnlijke nederlaag bij promovendus Volendam was dat anders (1-0). De Tukkers leverden in de eindfase een mentale wanprestatie. „Dat je hier verliest, is ongekend.”

28 augustus